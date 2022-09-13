DİSKİ, sorunsuz altyapı için kanalizasyonları güçlendiriliyor

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, DİSKİ Genel Müdürlüğü kentin altyapı hizmetlerinin sorunsuz çalışması için çalışmalarına devam ediyor. Ekipler, bakım onarım çalışmasıyla kanalizasyon çökmesinden meydana gelen tıkanıklık sorunu gideriyor. DİSKİ Genel Müdürlüğü kanalizasyon sorunlarını gidermek amacıyla 116 kişiden oluşan 22 ayrı ekiple 7 gün 24 saat esasına uygun çalışma yürütüyor.

DİSKİ Genel Müdürü Fırat Tutşi, detaylı temizlik çalışmalarını inceleyerek personelden bilgi aldı. Kanalizasyon şebekelerin bakım, onarım ve yapım çalışmalarının kent genelinde devam ettiğini hatırlatan Tutşi, “DİSKİ Genel Müdürlüğü olarak altyapı projelerimiz sürüyor. Hemşehrilerimizin sağlığını korumak için içme suyu, yağmursuyu ve kanalizasyon şebekelerimizde bakım ve onarım çalışmalarını gece gündüz demeden yapıyoruz. Ekiplerimiz, eksikleri anında tespit ederek sorunları çözüme kavuşturuyor'' dedi.

Vatandaşların mağdur olmaması ve genel olarak halk sağlığını korumak için kanalizasyon hatlarında temizlik çalışmalarını yürüttüklerini kaydeden Tutşi, sistemin tam randımanlı çalışması için kanalizasyon hatlarına evsel atık ve hafriyatların atılmaması gerektiğini vurguladı.