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DİSKİ: “Su sayaçlarınızı donmaya karşı koruyun”

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi DİSKİ Genel Müdürlüğü, soğuklarla birlikte su sayaçlarının donmasına karşı vatandaşları uyardı.


Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi DİSKİ Genel Müdürlüğü (DİSKİ), su sayaçlarının donmasına karşı alınacak önlemlere ilişkin yazılı açıklama yaptı. DİSKİ, donmaya karşı gerekli tedbirlerin alınmasını, sayaç ve bağlantılarının koruyucu malzeme ile korunması halinde sorun yaşanmayacağını, sayaçların ve çeşmelerin iyi korunmaması durumunda abonelerin sıkıntıya düşebileceğini, sayaç donması yaşanması halinde DİSKİ'ye bildirilmesini istedi.



“Sayaçlara sıcak su dökmeyin”


DİSKİ açıklamasında, "Havaların aniden soğumaya başladığı bu günlerde su sayaçları ve tesisatta donma olayları yaşandığından vatandaşlarımız mağdur olmaktadır. Bu yerlerin bakım, onarım ve korunması vatandaşlarımızın görevidir. Su sayacı ve açıkta bulunan su tesisatının ısı yalıtım malzemeleri ile kaplanarak korunması ve suyun kullanılmadığı zamanlarda çok az miktarda açık bırakılması sonucunda borularda ortaya çıkacak donmalar önlenecektir. Donan sayaç ve tesisat borularının vatandaşlar tarafından sıcak su dökülerek veya ateş tutarak açılmaya çalışılması, musluk ve su borularının patlamasına, maddi hasarın artmasına sebebiyet vermektedir. Çok soğuk havalarda şebekede durağan su bırakmamak gerekir" denildi.



“Alo DİSKİ 185'i arayın”


Açıklamada sayacı donan vatandaşların, ALO DİSKİ 185 veya Abone İşleri Daire Başkanlığı Sayaç Şefliğine başvurması halinde gerekli müdahalelerin yapılacağı bildirildi.

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