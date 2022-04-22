DİSKİ su sorularını çözme çalışmalarına devam ediyor

Diyarbakır Su ve Kanalizasyon İdaresi (DİSKİ) Genel Müdürlüğü, Yenişehir ilçesine bağlı Tanışık Mahalle Mezarlığı'nın su sorununu çözmek için çalışmalarına başladı.

DİSKİ, Yenişehir ilçesine bağlı Tanışık Mahalle Mezarlığı'nda bulunan ağaç ve çimlerin kurumasını engellemek için tankerlerle su taşıyan ekipler, sorunun köklü çözümü için sahada etüt çalışmalarına başladı.

DİSKİ Genel Müdürü Fırat Tutşi, Tanışık Mahalle Mezarlığı'nın su sorununun çözülmesi için devam eden etüt çalışmalarını ve tankerlerle su taşımacılığını yerinde inceleyerek personelden bilgi aldı.

Tanışık Mahallesi'nde ikamet eden vatandaşlarla da bir araya gelen Tutşi, yaşanan sorunu en kısa sürede çözeceklerini söyledi.