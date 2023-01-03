DİSKİ, su sorunlarını bir bir çözüyor

Kent merkezindeki mahallelerde ve tüm ilçeleri kapsayan, su alamayan bölgelerin su ihtiyacının giderilmesini hedeflemek için yapılan teknik hazırlık ve planlamalar sayesinde kırsal mahalleler suya kavuşuyor.

Kayapınar ilçesi Yolboyu Pirinçlik Mahallesi'ndeki su sorununu gidermek amacıyla harekete geçen DİSKİ ekipleri, grup içme suyu çalışmaları çerçevesinde 4 bin 661 metre içme suyu şebeke hattı, 32 metre terfi hattı, 100 metre servis yolu, 20 metre yüksekliğinde ayaklı su deposu, 1 adet motopomp odası 200 metre tel çit imalatları yapacak.

Ekiplerin çalışması çerçevesinde şu ana kadar, 63'lük 2 bin 246 metre,75'lik bin 310 metre terfi hattını tamamlandı ve ayaklı su deposunun yapımına başlandı.

DİSKİ Genel Müdürü Fırat Tutşi devam eden çalışmaları yerinde inceleyerek teknik ekipten bilgi aldı. Kırsal ve Merkez mahallelerde kesintisiz ve sağlıklı su temini için ekiplerin yoğun bir tempoyla çalıştığını aktaran Tutşi, DİSKİ'nin hem kent merkezi hem de kırsal mahallelerde büyük yatırımları gerçekleştirmeye devam edeceğini söyledi.