DİSKİ vatandaşlardan gelen talepleri anında karşılıyor

DİSKİ, kent merkezi, ilçeler ve kırsal mahallelerde abone bağlantı, içme suyu ile kanalizasyon arızalarıyla ilgili konularda vatandaşlardan gelen talepleri değerlendirerek çalışmalarını sürdürüyor.

Vatandaşların içme suyu abone bağlantı taleplerini alan İçme Suyu Daire Başkanlığı, yaptığı etüt işlemlerinin ardından çalışma başlatıyor. Ekipler, Kayapınar ilçesi Peyas Mahallesi 235'inci sokakta yer alan sitenin talebi üzerine harekete geçerek vatandaşların daha kaliteli içme suyu almalarını sağlamak üzere abone bağlantısını gerçekleştirdi. Çalışma çerçevesinde DİSKİ, boruların eski olması nedeniyle yeterli düzeyde su alamayan abonenin borularını yenisiyle değiştirdi. Yapılan işlemlerin ardından aboneye sorunsuz şekilde içme suyu akışı sağlandı.

DİSKİ Genel Müdürü Fırat Tutşi, yürütülen çalışmaları yerinde denetleyerek personelden bilgi aldı. Tutşi, DİSKİ'nin vatandaşlardan gelen talep, öneri ve isteklere anında karşılık verdiğini belirterek herhangi bir mağduriyet yaşamaması içi yürüttükleri bağlantı ve arıza çalışmalarını kısa sürede tamamlaya çalıştıklarını ifade etti. Tutşi, özellikle içme suyunun temel ihtiyaç olması nedeniyle bu alandaki çalışmaları büyük bir titizlik ve ivedilikle yaptıklarını aktardı.

Bağlantısı yeniden yapılarak daha verimli içme suyu almaya başlayan site sakinleri, özverili çalışmalarından dolayı DİSKİ Genel Müdürlüğü'ne teşekkür etti.