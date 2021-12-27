DİSKİ, verimli arıtma için çalışmalarına devam ediyor

DİSKİ, içme suyu kalitesinde sorun yaşanmaması amacıyla Ergani İçme Suyu Arıtma Tesisinde temizlik çalışması yaptı. Çalışmada tesis içerisinde yer alan havalandırma ve durultucu üniteler detaylı şekilde temizlendi. Çalışmalardan dolayı Kemertaş, Aziziye, Saray, Fatih ve Kemaliye mahallerinde 4 saat su kesintisi yaşandı. Çalışmaların sona ermesiyle birlikte su kesintisi yaşanan mahallelere yeniden içme suyu verilmeye başlandı. DİSKİ Genel Müdürü, Ergani'de arıtma tesisindeki temizlik çalışmalarını inceleyerek ilgili personelden bilgi aldı.

Tutşi'ye DİSKİ Genel Müdür Yardımcısı Selçuk Gördük ile Daire Başkanları eşlik etti.