DİSKİ, yağmur suyu ızgaralarında detaylı temizlik çalışması yaptı

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (DİSKİ) Genel Müdürlüğü, Yenişehir ilçesi Sanat Sokağı'nda yağmur suyu ızgaralarında detaylı temizlik çalışması yaptı.

DİSKİ ekipleri Sanat Sokağı'nın yağmur suyu ızgaralarında su baskınları ve birikintilerinin önüne geçmek için detaylı temizlik çalışması yaptı.

14 kişilik, 3 ekip ve 1 vidanjör aracının görev yaptığı çalışmada 367 metre uzunluğunda olan Sanat Sokağı'nın çift taraflı yağmur suyu ızgaralarının tamamı olan 734 metrelik alanın temizliği yapılan 6 saatlik çalışmanın sonunda tamamlandı.

Sanat Sokağı, yağmur suyu ızgara hatlarında yapılan temizlik işleminde çıkarılan hafriyat ve atıklar bertaraf edilmek üzere Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Çöp Depolama Sahası'na nakledildi.

DİSKİ Genel Müdürlüğü, yaptığı detaylı temizlik çalışmasının ardından Sanat Sokağı Derneği ve esnafıyla yağmur suyu ızgaralarına atık atılmaması için bir görüşme gerçekleştirdi.