DİSKİ, yeni yerleşim yerlerine altyapı şebekesi döşüyor

DİSKİ, Kayapınar ve Yenişehir ilçelerinde yürütülen projeyle muhtelif çaplarda 12 bin 647 metre kanalizasyon ve yağmur suyu hattı imalatını 7 milyon 346 bin 200 liraya mal edecek. Kayapınar ilçesi Fırat Mahallesi Abdulkadir Aksu Caddesi'nde çalışmaya başlayan ekipler şu ana kadar 337 metre kanalizasyon hattı ve 140 metre yağmur suyu hattı imalatını tamamladı. Proje kapsamında, Kayapınar ilçesinde Meyti Dono Caddesi, Diclekent Bulvarı-Prof. Dr. Necmettin Erbakan Bulvarı- Rojava Bulvarı, Leyla Kasım-Urfa Yolu, Talaytepe-Leyla Kasım, Yenişehir ilçesinde ise Aziziye Deresi, Şeyh Said Bulvarı'nda çalışmalar yürütülecek.

DİSKİ Genel Müdürü Fırat Tutşi, Abdulkadir Aksu Caddesi'nde yürütülen çalışmaları yerinde inceleyerek teknik ekipten bilgi aldı. Kentin ihtiyacına uygun büyük yatırımlar yaparak gelecekte altyapı sıkıntısı oluşmasını önlediklerini ifade eden Tutşi, “Her geçen gün gelişen Diyarbakır'ımızda hemşerilerimizin günlük yaşantısında sıkıntı çekmemesi için kanalizasyon ve yağmur suyu şebeke hatları büyük önem taşıyor. Teknik olarak güçlü bir kurumuz, kentimizin ihtiyacı doğrultusunda gerekli hizmetleri personelimizle beraber en iyi şekilde yürütmeye çalışıyoruz” diye konuştu.