DİSKİ yerinden çıkarılan rögar kapaklarının yerine yenisini bırakıyor

DİSKİ Genel Müdürlüğü, 4 merkez ilçede kimliği belirsiz kişiler tarafından yerlerinden çıkarılıp farklı alanlarda değerlendirilen yağmur suyu ve atıksu şebekelerine ait rögar kapaklarının yerine yenilerini bırakıyor.

DİSKİ, ekipleri vatandaşların can güvenliğini sağlamak amacıyla tespit ettiği veya gelen ihbarları değerlendirerek kapak yenileme çalışmalarını yürütüyor. İl genelinde 62 bin kanalizasyon rögar kapağı ve 11 bin 750 adet de yağmur suyu ızgarası mevcut olan Atıksu Kontrol ve Ruhsat Denetim Daire Başkanlığı, 2021'de kimliği belirsiz kişiler tarafından farklı amaçlarla yerinden sökülen 581 rögar kapağı ve 567 yağmur ızgaralarının yerine reaktif pudra betondan imal edilen rögar ve yağmur suyu ızgaraları kullandı. DİSKİ, ayrıca ihtiyaç duyulan alanlara reaktif pudra betondan imal edilen 256 adet yağmur suyu ızgarası ve 521 adet de kanalizasyon rögar kapakları yerleştirdi.

DİSKİ Genel Müdürlüğü, yerlerinden çıkarılan yağmur suyu ve rögar kapakları ile ilgili bir açıklama yayımladı.

Yerinden çıkarılıp oldukça düşük fiyatlar karşılığında satışı yapılan yağmur suyu ve rögar kapaklarının insanların can güvenliğini tehlikeye attığını ve maliyet açısından da kentte zarar verdiği ifadelerinin yer aldığı açıklamada kent merkezinin farklı adreslerinde toplam 63 bin 750 adet rögar ve yağmur suyu ızgara kapaklarının Diyarbakırlıların ortak malı olduğu belirtildi. Kentin ortak malları konusunda herkesin sorumlu davranması gerektiği rögar ve yağmur suyu ızgara kapaklarının yerinden sökülmesi durumunda vatandaşların durumu ALO 185 ve 155'e bildirmeleri istendi.

Açıklama sonunda rögar ve yağmur suyu ızgara kapaklarının alınmaması için hurdacıların uyarıldığı alım yapılması durumunda işletmeler hakkında yasal işlemlerin başlatılacağı belirtildi.