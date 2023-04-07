DİSKİ'den 7/24 hizmet

Hayata geçirdiği vizyon projelerle su ve kanalizasyon idareleri arasında örnek bir konumda bulunan Diyarbakır Su ve Kanalizasyon İdaresi (DİSKİ) Genel Müdürlüğü, şehrin tüm cadde ve sokaklarında altyapı hatlarının temizlik, bakım ve onarım çalışmalarını sürdürüyor. Diyarbakır şehir merkezinde 1 milyon 123 milyon 871 kilometre kanal, 329 bin 282 kilometre yağmur suyu şebekesini işleten DİSKİ Genel Müdürlüğü, bir program çerçevesinde 1 yıl içerisinde tüm hatları kontrol ediyor.

Ekipler, 22 bin 392 atık su muayene bacası, 6 bin 491 yağmursuyu ızgara kapaklarını teker teker kontrol ederek hattın ve bacaların temizliklerini yapıyor. Gündüz saatlerinde trafiğin yoğun olmasını göz önünde bulundurarak gece saatlerinde çalışmalarını hızlandıran DİSKİ temizlik ekipleri, şehir merkezindeki güzergahlarda kanalizasyon, baca kapakları ve yağmursuyu ızgaralarında temizlik çalışması gerçekleştirdi. Merkezde yaşanan yoğunluğun olumsuz şekilde etkilenmemesi ve esnaf ile vatandaşların mağdur olmaması için gece saatlerinde başlayan temizlik, ekiplerin özverili şekilde çalışmaları neticesinde sabaha karşı sonlandırıldı. Her gece devam edecek çalışmalar neticesinde bölgeye hizmet veren hatlar sağlıklı bir şekilde vatandaşların hizmetine sunuluyor.

Çalışmalarla ilgili bilgi veren DİSKİ Genel Müdürü Fırat Tutşi, "Su, kanal işletmesi sürekli çalışan sistemlerdir. Su arzında ve atıkların bertarafında 7/24 esaslı çalışılmaktadır. Olası bir arızaya anında müdahale edilmeli aksi taktirde ciddi sorunlar yaşanmaktadır. Bu yüzden arızaların önüne geçmek için gerekli bakım onarımların yapılması ve oluşan arızalara anında müdahale edilmesi önem arz etmektedir. Bu yüzden DİSKİ gece ekipleri gün ağarana kadar görevinin başında, çalışmalarını bir sonraki ekibe devredene kadar sürdürmektedirler. Özveriyle çalışan arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.