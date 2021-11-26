DİSKİ'den atık yağ denetimi

DİSKİ Genel Müdürlüğü, su kaynaklarını önlenebilir ve olası kirliliklerden korumak için çalışmalarını sürdürüyor. Atıksu Kontrol ve Ruhsat Denetim Daire Başkanlığı, 'Çevre Kirliliğini Önleme ve Kontrol Yönetmeliği' 2872 sayılı kanunun 8'inci maddesi içme ve kullanma suyunun kirlenmeye karşı korunması kapsamında Kayapınar ilçesi Mahabad Bulvarında yemek hizmetleri alanında faaliyet yürüten iş yerlerini, sanayi tipi lavabo ile lavabo altı yağ tutucuları bulundurup bulundurmadıkları hususunda denetledi. Atık suların kanalizasyona deşarjı yönetmeliği kapsamında denetim ekiplerinin titizlikle gerçekleştirdiği kontrollerde, ilgili kanun ve yönetmelikler uyarınca belirlenen standartlara aykırı şekilde yağ atıklarını doğrudan alıcı ortama aktaran iş yerlerine cezai işlem uygulandı. DİSKİ, belirlenen çalışma takvimi doğrultusunda atık yağ denetimlerini Yenişehir, Bağlar ve Sur ilçelerinde de yapacak.

Atık yağlar şebekelerin düzgün çalışmasını engelliyor

DİSKİ tarafından yapılan açıklamada çevreyi kirleten ve kanalizasyon şebekesi içinde donan atık yağlar arıtmada ciddi sorunlara yol açtığı ve şebekelerin düzgün şekilde çalışmasını engellediği bildirildi. Yağın doğal ortamda çevreye zarar verdiğini ve Diyarbakır İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisinde de ciddi sorunlara yol açtığı vurgulanırken, atık yağlar konusunda tüm vatandaşların duyarlı olması gerektiği belirtildi. Açıklamada yemek sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin yağ tutucu bulundurmalarının zorunlu olduğu, bu konuda işletmelerin gerekli hassasiyeti göstermeleri gerektiği ve vatandaşların da kullandıkları yağları gelişi güzel şekilde lavabolardan akıtmamaları herhangi bir şişede biriktirip geri dönüşüme kazandırmaları istendi.