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DİSKİ'den donan su şebekelerine müdahale

Diyarbakır Su ve Kanalizasyon İdaresi (DİSKİ) Genel Müdürlüğü, yoğun kar yağışı ve aşırı soğuklardan dolayı kırsal alanın içme suyu ihtiyacını karşılayan şebekelerde meydana gelen donma ile yaşanan arızalara müdahale etti.


DİSKİ Genel Müdürlüğü kırsal alanda soğuk ve kar yağışlı hava sonrasında içme sularında meydana gelen donma ve arızalar için seferber oldu. Gece geç saatlere kadar süren çalışma neticesinde ekipler başarılı bir çalışmayla donan su gözelerini tekrar kullanıma açarken, mevcut içme suyu hatlarında yaşanan arızaları giderdi. Ekipler, terfi istasyonları ve içme suyu depolarında bulunan mekanik malzemelerin donmaması için ısıtma sistemleri kurdu. Olası olumsuzluklara karşı da tedbirler alınırken, son üç günde yaşanan sorunlara personel ve 34 araç ile anında müdahale eden DİSKİ, vatandaşların susuz kalmaması için yoğun mesai harcadığı kaydedildi.

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