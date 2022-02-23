DİSKİ'den Ergani'ye yağmur suyu şebeke hattı

DİSKİ, Adnan Menderes Mahallesi Kurtuluş Caddesi'nde biriken yağmur sularının tahliyesi için çalışmalara başladı.

Proje kapsamında 1380 metre uzunluğunda yağmur suyu şebeke hattı döşeyecek ekipler yağmur suyu ızgara hattı yapacak.

DİSKİ Genel Müdürü Fırat Tutşi, Ergani Kaymakamı Ahmet Karaaslan ile birlikte devam eden çalışmaları inceledi.

Ergani'nin altyapısını güçlendirmek için çalışmalar yürüttüklerini belirten Tutşi, ilçede altyapı tamamlandıktan sonra üstyapı çalışmalarının daha sağlıklı şekilde yapılacağını kaydetti.

Kurtuluş Caddesi'nde, inşa edecekleri yağmur suyu şebeke hattıyla biriken suların yollara ve diğer yapılara zarar vermeden deşarjını sağlayacaklarını kaydeden Tutşi, daha sonra ilçede ihtiyaç duyulan mahalle, sokak ve caddelerde buna benzer çalışmaları gerçekleştireceklerini aktardı.