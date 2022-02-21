DİSKİ'den fiziki su kaçaklarına müdahale

DİSKİ suyun kaynağından abone bağlantısına kadar olan, ana iletim hatları, su depoları ile şebekelerden kaçan sular olarak kabul edilen fiziki kaçakları önlemek için çalışmalarını sürdürüyor.

Yüzeye çıkmayan fiziki kaçakların tespiti için dinleme ekiplerinin belirlediği alanlarda DİSKİ, oluşan kayıpları gidermek amacıyla arızalara müdahale ediyor.

DİSKİ Genel Müdürü Fırat Tutşi, Cumhuriyet mahallesinde meydana gelen fizik kaçak çalışmasını yerinde inceleyerek personelden bilgi aldı.

İçme suyunun öneminin arttığını bu dönemde fiziki su kaçaklarının oldukça önemli bir sorun teşkil ettiğini ifade eden Tutşi, bu durumu en aza indirmek için önemli bir çaba sarf ettiklerini dile getirdi.

Türkiye'de fiziki su kaçaklarının oranının yaklaşık yüzde 40'a denk geldiğine dikkat çeken Tutşi, bu seviyeyi makul değerlere indirmek için dinleme ekiplerinin sürekli sahada çalışma içinde olduklarını vurguladı.