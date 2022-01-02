DİSKİ'den içme suyuna yeni şebeke hattı

DİSKİ, hane ve nüfus bakımından büyüyen Sur ilçesine bağlı Karabaş Mahallesi'nin mevcut içme suyu şebeke hattını ihtiyaca cevap vermediği için ek hat oluşturdu. Ekipler, yaptıkları çalışmayla Karabaş Mahallesi'ne 800 metre uzunluğunda 75 mm çapında içme suyu borusu döşedi. İçme suyu şebeke hattı ve abone bağlantılarının yapılmasının ardından Karabaş Mahallesi'nin yeni yerleşim alanlarına 24 saat kesintisiz su verilmeye başlandı.

Karabaş Mahallesi sakinleri, gerçekleştirilen çalışmalardan dolayı DİSKİ Genel Müdürlüğüne teşekkür etti.