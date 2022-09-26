DİSKİ'den kırsal mahalleye kesintisiz içme suyu

DİSKİ, Boyunlu Mahallesi'nin içme suyu sorununu 2 bin 54 metre uzunluğunda terfi hattı inşa ederek çözdü. Kocaköy Kaymakamı Abdulkadir Umut Kasman ve DİSKİ Genel Müdürü Fırat Tutşi çalışmaların tamamlandığı mahallede incelemede bulundu.

Projede yürüttükleri çalışmaları anlatan Tutşi, “DİSKİ, uzun yıllardır su sorunu yaşanan Kocaköy ilçesine bağlı Boyunlu Mahallesi'nin, su sorununu çözmek amacıyla başlattığı detaylı çalışmamız tamamlandı. Ekiplerimiz, 109 hane ve 445 nüfusa sahip olan Boyunlu Mahallesi'nde terfi hattı oluşturdu. 170 metre derinliğinde açılan sondajdan 350 metre terfi yapılarak 50 metreküp depoya oradan da hanelere su aktarıldı” dedi.

Kırsal mahallelere daha iyi hizmet sunabilmenin yolunun abone bağlantılarından geçtiğini ifade eden Tutşi, ayrıca içme suyuna herkesin ulaşabilmesi için bahçe ve bostan sulamalarının içme suyu ile yapılmaması konusunda uyarıda bulundu. Tutşi, “Boyunlu mahallemizin su sorununu yaptığımız çalışmayla çözüme kavuşturduk, ama unutulmamalı ki halen bazı kırsal mahallelerimizde içme suyu sorunları bulunuyor. Bunları da çözüme kavuşturmak için herkes kaçak su kullanımı konusunda tavır almalı, müsaade etmemeli ve faturalarını zamanında ödemeli” ifadelerinde bulundu.