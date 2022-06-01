DİSKİ'den site bahçe sulaması uyarısı

DİSKİ Genel Müdürlüğü, yaz mevsiminde hava sıcaklarının artmasıyla beraber içme suyunda sorun yaşanmaması için bilinçsiz bahçe sulaması yapılmaması konusunda uyarıda bulundu. Konuya ilişkin açıklama yapan DİSKİ Genel Müdürü Fırat Tutşi, sıcak havaların başlamasıyla birlikte içme suyu tüketiminin arttığını bu nedenle içme suyunun heba edilmemesi gerektiğini söyledi.

İçme suyun en temel ihtiyaç olduğunu vurgulayan Tutşi, suda kentte yaşayan tüm vatandaşların hakkının bulunduğunu ifade etti. İçme suyunun tasarruflu şekilde kullanılmasının önemine değinen Tutşi, “Yarın geç olmadan bugünden başlayarak su tüketim kültürümüzü tümden değiştirmemiz gerekiyor. Bu değişimle birlikte su kaynaklarımızı da korumuş oluyoruz. İçme suyunu, yarınlarımızı ve çocuklarımızı düşünerek tasarruflu bir şekilde kullanmalıyız. Suyun tasarruflu kullanılması konusunda herkese önemli sorumluluklar düşüyor” dedi.

“Site bahçeleri gece saatlerinde sulanmalı”

Yaz aylarında içme suyu tüketiminin arttığını, özellikle kentte bulunan toplu yaşam alanı olan sitelerin, su tüketimine dikkat etmesi gerektiğini belirten Tutşi, site içerisinde yer alan bahçelerin gece saatlerinde sulanmasının önemine dikkat çekti. Yazın gündüz sulamanın doğru olmadığını aktaran Tutşi, “Gece saatlerinde 20 dakikalık bahçe sulaması yeşili daha etkili şekilde koruyacaktır. Gündüz yapılan sulamanın yeşile hiçbir faydası yoktur. Bu saatlerde yapılan sulama tamamen buharlaşıp yok olmaktadır. Bu tarz sulama aynı zamanda en temel ihtiyaç olan su kaynaklarımızın da boşa heba edilmesi demektir. Yeşili korumak istiyorsak gece saatlerini tercih etmeliyiz” ifadelerinde bulundu.