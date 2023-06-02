DİSKİ'den su borcu olanlara yapılandırma

DİSKİ Genel Müdürlüğü, 09 Mart 2023 tarihli Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırması Kanunu, Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmesiyle Diyarbakır'da su borcu olan vatandaşların bu düzenlemeden yararlanabilmesi için harekete geçti.

Son gün 30 Haziran

31 Aralık 2022 öncesinde su faturası borcu olup gecikme faizi ve cezaları biriken ve bu yeni fırsattan yararlanmak isteyen abonelerin, 30 Haziran 2023'e kadar DİSKİ'ye müracaat etmeleri gerekiyor. DİSKİ Genel Müdürü Fırat Tutşi, hedeflerinin tüm borçluları, borç yükünden en kolay şekilde kurtarmak olduğunu söyledi. Tutşi, ‘‘Hedefimiz, tüm borçluları borç yükünden en kolay şekilde kurtarmak. Başvuruda bulunan abonelerimizin gecikme faizlerini ve cezalarını siliyoruz, büyük ödeme kolaylıkları sağlıyoruz. 20 Mart 2023 itibariyle müracaatlarımız başladı. Su borcu olan bütün vatandaşlarımızı bu önemli imkandan yararlanmaya davet ediyorum'' dedi.

48 taksitli ödeme imkanı

Vatandaşların yapılandırma ile ilgili detaylı bilgiye DİSKİ ödeme noktaları, Alo 153 ve DİSKİ web sitesi üzerinden ulaşılabileceğini vurgulayan Tutşi, ‘‘Abonelerimizin peşin veya 48 aya varan taksit imkanlarıyla, istedikleri şekilde ödemelerini yapmasını sağlıyoruz. Geçtiğimiz yapılandırmadan yararlanamayan, yararlanmaya başlasa da ödemelerini tamamlayamayan abonelerimizin bu imkandan faydalanacağını düşünüyoruz” diye konuştu.

Büyük yatırımlar için büyük fırsat

Tutşi, tüm geliri, sudan olan DİSKİ Genel Müdürlüğünün tüm yatırımlarını su gelirleri ile yaptığını söyledi. Tutşi, "Abonelerimiz ödemelerini düzenli yapmadıkları veya ödeme yapmadıkları zaman memleketimize hizmetlerimizin aksamasına neden olmaktadır. Abonelerimiz borçlarını zamanında ödemelerini bekliyoruz. Yapılandırma bunun için önemli bir fırsat sunmaktadır. Kurumumuz alacaklarını tahsil etmesi durumunda memleketimizde yatırıma dönüştürülecektir. Kampanyadan faydalanan 100 bin 927 abonenin 5326 abonenin şuana kadar yapılandırması yapılmıştır. Vatandaşlarımız kadar DİSKİ içinde bu yapılandırmayı büyük bir fırsat olarak görüyoruz. DİSKİ olarak Diyarbakır için büyük yatırımlar yapmaya başladık. Geçmiş borç defterlerini kapatıp bu yatırımlara yoğunlaşmak istiyoruz" şeklinde konuştu.