DİSKİ'den su depolarında temizlik çalışması

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (DİSKİ) Genel Müdürlüğü, Dicle'de vatandaşların sağlıklı içme suyu içmeleri için ilçede bulunan birçok su deposunda mesai yapmaya devam ediyor.

İlçe merkezindeki 500 metreküp ve 1000 metreküplük depoların bakım ve onarım inşaatından sonra temizlik çalışmalarının yapıldığı belirtildi. DİSKİ ekipleri, vatandaşlara daha sağlıklı koşullarda su verilmesi için Dicle merkez depoların bakım ve onarım çalışmalarının ardından dezenfeksiyon ve temizlik çalışmalarını yapıyor.