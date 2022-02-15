DİSKİ'den vatandaşa kesintisiz içme suyu

DİSKİ Genel Müdürlüğü, kırsal mahallelerde yürüttüğü sondaj kuyusu çalışmalarına devam ediyor. Ekipler, Bostanpınar Mahallesinde açtığı sondaj kuyusunda 580 metre derinliğine inerek içme suyuna ulaştı.

Çalışma sonucunda sondaj kuyusundan alınan numuneler DİSKİ Su Kalite Laboratuvarı'na gönderildi. İçme suyu verimliliğine sahip olan sondaj kuyusunun numuneleri analiz sonucu sorunsuz kullanılabilir olduğu belirlendi. Mahallede yapılacak içme suyu hattıyla şebekelere 7/24 kesintisiz içme suyu verilmiş olacak.

DİSKİ Genel Müdürü Fırat Tutşi, Bostanpınar Mahallesi'nde yürütülen sondaj kuyusu çalışmalarını denetleyerek ilgili personelden bilgi aldı. Kentin her noktasına kesintisiz, çeşmeden içilebilir ve kaliteli içme suyu sağlamak amacıyla çalışmaya devam ettiklerini belirten Tutşi, yıl içerisinde kırsal mahallelerde sondaj kuyusu açmayı sürdüreceklerini aktardı.