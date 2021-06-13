DİSKİ'den yeni yerleşim yerlerine içme suyu şebekesi

DİSKİ, yeni yapılaşmaların bulunduğu bölgelerde içme suyu arzının sağlanması amacıyla yeni şebeke döşeme çalışmalarına başladı. DİSKİ, Medya ve Talaytepe mahalleleri arasında yeni yapılaşma nedeniyle saha ve etüt çalışmaları yürütüyor. Ekipler, master planında kapsamında ihtiyaç duyulan depo ve altyapı şebekelerin yerlerini tespit ediyor. Medya Mahallesi'nde yeni yapılaşmanın olduğu bölgede yürütülen şebeke döşeme çalışmalarını yerinde inceleyen DİSKİ Genel Müdürü Fırat Tutşi, "Yeni yapılaşma olan bölgelerde yaptığımız çalışmalarla kent uzun vadede sorun yaşanmayacak. Vatandaşlarımızın kesintisiz ve sağlıklı içme suyu almasını sağlayacağız. Şehrimizin genelinde altyapı, içme suyu ve diğer hizmetlerin eksiksiz yürütülmesi için tüm detayları eksiksiz yerine getiriyoruz" dedi.