DİSKİ'nin 9 milyon 563 bin maliyetli projesinde çalışmalar devam ediyor

Diyarbakır Su ve Kanalizasyon İdaresi (DİSKİ) Genel Müdürlüğü'nün, İLBANK ile ortaklaşa inşa ettiği “İçme Suyu ve Kanalizasyon Projesi” (SUKAP) kapsamında Hani Atık su Arıtma Tesisinde çalışmalar devam ediyor.

DİSKİ Genel Müdürü Fırat Tutşi, Hani ilçesinde yapımı devam eden Atık su Arıtma Tesisinde çalışmaları yerinde takip ederek bilgi aldı. Toplam 10 bin metrekare alan üzerine kurulacak olan Hani Atıksu Arıtma Tesisinde bypass odası, çamur susuzlaştırma, blower odası, çökertme havuzu, aerobik havuzu, jeneratör odası, idari bina ve çıkış kapısı yer alacak. 9 milyon 563 bin TL ihale bedeli olan projenin 2022'nin sonunda tamamlanmasıyla Daban Deresi kirlilikten kurtulacak.

“Daban Deresi kirlilikten kurtulacak”

DİSKİ Genel Müdürü Fırat Tutşi, daha önce atık suların Daban Deresi'ne gelişi güzel şekilde bırakıldığını, yeni inşa edecekleri bin 183 metre uzunluğundaki ana kolektör hattı sayesinde atık suların temizlenerek dereye deşarj edileceğini söyledi. İnşa edecekleri arıtma tesisiyle yer altı sularını koruma açısından oldukça önemli bir çalışma olduğunu kaydeden Tutşi, kuracakları tesisle aynı zamanda halk sağlığını da korumuş olacaklarını vurguladı.

Yerleşim alanlarının modern bir görünüme kavuşmasının tamamen altyapıdan geçtiğine dikkat çeken Tutşi, DİSKİ bu vizyon ve misyonla çalışmalarını sürdürdüğünü aktardı. Hani Atık su Arıtma Tesisi'nin ilçenin 2055'e kadar süre zarfında ihtiyaçlarına cevap verebileceğini ileten Tutşi, daha sonra yapılacak revizyonlarla tesisin ömrünün uzatılabileceğini dile getirdi. Tutşi, “Yer altı yatırımları yerleşim yerlerinin kaderini değiştiriyor. Tamamlanan altyapılar ile birlikte yerleşim yerleri gelişim açısından önemli mesafe kat ediyor. Özellikle ticari ve sosyal anlamda altyapıların önemi yadsınamaz. Hani'ye kazandıracağımız bu modern tesis tamamlandığında ilçemiz üstyapı yatırımlarına uygun hale gelecek” ifadelerini kullandı.

Tutşi'ye, DİSKİ Genel Müdür Yardımcıları Selçuk Gördük ile Fatih Yürük ve Daire Başkanları eşlik etti.