DİSKİ'nin çalışmalarıyla Ergani'de su sorunu çözüme kavuştu

Yatırım ve İnşaat Daire Başkanlığı ekipleri tarafından Ergani ilçesine bağlı Sabırlı Mahallesine 10 lt/sn su verimliliğine sahip yeni sondaj kuyusu kazandırıldı. Açılan sondajın bağlantısının yapılması için de Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından pompa montajı yapılacak. Yürütülen çalışma sayesinde vatandaşlara ulaşan suyun daha sağlıklı ve kesintisiz olması sağlanacak.

DİSKİ Genel Müdürü Fırat Tutşi, çalışmaları yerinde inceleyerek teknik personelden bilgi aldı. Kentin her noktasına en sağlıklı ve kaliteli suyu ulaştırmak için ekiplerin yoğun bir tempoyla çalıştığını belirten Tutşi, “Diyarbakır'ımızın en ücra köşesine 7/24 çeşmeden içilebilir su ulaştırmanın gayretindeyiz. Kırsalda ve kent merkezinde hemşerilerimizin temel ihtiyacı olan su sorununu gidermek için ekiplerimiz çalışıyor. İhtiyaçlar doğrultusunda projeler geliştirerek kentimizde hizmet ediyoruz" dedi.

Ergani ilçesine verilen su miktarının ilçe nüfusuna fazlasıyla yetecek miktarda olmasına rağmen kaçak kullanımlar ve bahçe sulaması gibi nedenlerden suyun israf edildiğini aktaran Tutşi, “Bu hususlara dikkat ettiğimiz takdirde kimsenin hakkına girmemiş ve sürekli suya ulaşmış oluruz. DİSKİ olarak mağduriyet yaşanmaması için tüm tedbirlerimizi alarak sondaj çalışması başlattık. Sondajda yapılan debi ölçümünde 10lt/sn su tespit edildi. Buradaki suyu, Ergani Sabırlı ve çevre mahallelere vereceğiz. Sondajdan çıkarılan su, Ergani'nin su ihtiyacına katkı sunacak. Sondajda sorun olmaması için teknik olarak tüm önlemlerimizi aldık. Ergani ilçemizin sağlıklı ve yeterli suya kavuşması için çalışmalarımız sürüyor” dedi.