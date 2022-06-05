DİSKİ'nin kanalizasyon bağlantı çalışmaları devam ediyor

Tutşi, ekiplerin Kayapınar ilçesi Medya Mahallesi 153'üncü sokakta yaptığı kanalizasyon bina bağlantı çalışmalarını yerinde inceleyerek personelden bilgi aldı. Diyarbakır'ın, modern ve konforlu bir altyapıya kavuşması için 7 gün 24 saat çalışma içinde olduklarını ifade eden Tutşi, DİSKİ'nin, yeni imar alanlarında kanalizasyon sistemleri oluşturduğunu ve mevcut hatlarda oluşan sorunları giderdiğini söyledi.

vatandaşlardan gelen taleplere de cevap verdiklerine dikkat çeken Tutşi, yaşam alanlarında oluşan kanalizasyon sorunlarını gidermek ve vatandaşların mağdur edilmemesi için talep gelen yerlere ekiplerin anında müdahalede bulunduğunu aktardı. DİSKİ'nin 15 bin 272 kilometrekarelik alanda bulunan her hanede olduğunu ve vatandaşlara bir telefon kadar yakın olduklarını belirten Tutşi, “Her hanede yer olmamız, kurumumuzun hassas ve sorumlu şekilde hareket etmesini zorunlu kılıyor. Tüm çalışma arkadaşlarımla birlikte oluşan arızalarda, hanelerde veya yerleşim yerlerinde neler yaşanabileceği bilinciyle ve empatisiyle aksaklıkları gidermek için çaba sarf ediyoruz. Ekiplerimiz, yaşanan arızayı ve kanalizasyon şebekesi yenileme çalışmalarını kısa sürede giderdi” dedi.