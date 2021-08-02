DİSKİ'nin kayıp-kaçak su mücadelesi sürüyor

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (DİSKİ) Genel Müdürlüğü, Silvan ilçesinde 500'lük çelik borudan kaçak su çekildiğini tespit etti. Bazmar Grup suyuna bağlı Sarı Buğday Mahallesi'nde kaçak su kullanıldığını tespit eden DİSKİ, 1200 metre boyunca 500'lük çelik hattan 50'lik borularla çekilen 8 kaçak abone hattı kullanıldığını ortaya çıkardı. Ekipler kaçak abone hatlarını iptal ederek kullananlar hakkında yasal işlem başlattı.

DİSKİ Genel Müdürü Fırat Tutşi kaçak su kullananlara uyarıda bulunarak, "Kaçak tüketimde bulunmak, insanların hakkına girmektir. Bu şekilde evde ve bahçe sulamada yapılan bilinçsiz su tüketimi, diğer vatandaşlarımızın su hakkını kullanmasına engel oluyor. Kaçak su kullanımına müsaade etmeyeceğiz" dedi.

DİSKİ, kaçak su kullanımını önlemek için çalışmalarına kent genelinde devam edecek.