DİSKİ'ye Sıfır Atık Belgesi

DİSKİ Genel Müdürlüğü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde tüm yurtta başlatılan Sıfır Atık Projesi kapsamında Sıfır Atık Yönetmeliğince çalışmalarını tamamlayarak Sıfır Atık Belgesini almaya hak kazandı. Temmuz 2019'da yayımlanan yönetmelik çerçevesinde, tüm yerel yönetimler, kamu ve özel kurum ile kuruluşlarının Sıfır Atık Belgesi alma yükümlülüğü bulunuyor. DİSKİ, Sıfır Atık Yönetim Sistemi Yönetmeliğini merkez binasında ve İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisinde uygulamaya koyarak 2 adet Sıfır Atık Belgesi almaya hak kazandı. Binadaki katlara tehlikeli ve tehlikesiz atık kumbaraları yerleştirildi. Sıfır atık hedefiyle çalışmalarını sürdüren DİSKİ, kurduğu Sıfır Atık Sisteminin bilgi ve belgelerini Çevre ve Şehircilik Bakanlığına bağlı Entegre Çevre Bilgi Sistemine yükleyerek temel seviye Sıfır Atık Belgesi başvurusunu yaptı. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, DİSKİ'nin başvurusunu inceleyip onaylanarak temel seviye Sıfır Atık Belgesi verdi. Daha temiz ve sağlıklı bir kent için Sıfır Atık Projesini il genelinde de yaygınlaştırmayı hedefleyen DİSKİ Genel Müdürlüğü, geri dönüşüm alanında toplumsal bilinci yaygınlaştırmak için çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor.