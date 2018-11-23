DİSMEK kursiyerinin büyük başarısı

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Meslek Edindirme Kursları (DİSMEK) Aşçı Çıraklığı branşında eğitim gören Meral Güntekin, 14-18 Kasım tarihleri arasında gerçekleşen Gurme 2018 Gıda ve Yöresel Lezzetler Fuarı'nda düzenlenen “1. Diyarbakır Ulusal Aşçılık ve Pastacılık” yarışmasında birinci olarak büyük bir başarıya imza attı.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nin, çeşitli iş kollarına kalifiyeli eleman yetiştirme ve istihdamı artırmak amacıyla açtığı Aşçı Çıraklığı kursunda eğitim gören Meral Güntekin 14-18 Kasım tarihleri arasında Gurme 2018 Gıda ve Yöresel Lezzetler Fuarı'nda düzenlenen “1. Diyarbakır Ulusal Aşçılık ve Pastacılık” yarışmasında 200 kişi arasında birinci olarak büyük bir başarıya imza attı. Usta Şefler Kategorisinde yarışan Güntekin'e gösterdiği başarıdan dolayı altın madalya ve sertifika verildi.

Geçtiğimiz hafta sonu gerçekleşen ve alanında uzman 16 jürinin görev yaptığı yarışmaya Güntekin, Diyarbakır'ın yöresel lezzetlerinden olan kuru dolma, içli köfte, pekmezli ve peynirli helvalar, meftune, ıspanaklı köfte ve ıspanaklı nardan aşıyla katıldı. Jüriden tam not alan Güntekin, ödülünü yapılan törenle büyük yemek ustalarının elinden aldı. Güntekin, sağladığı imkanlar nedeniyle Büyükşehir Belediyesi'ne ve Aşçı Çıraklığı kursunda eğitim aldığı hocalarına teşekkür etti.

Aşçı Çıraklığı eğitimi devam ediyor

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi DİSMEK kapsamında açtığı Aşçı Çıraklığı kursu eğitimleri Sümerpark Ortak Yaşam Alanı'nda devam ediyor. 30 öğrencinin hafta içi 14.00 ile 18.00 saatleri arasında eğitim aldığı kurs yaklaşık 2 ay sonra sona erecek. Kursu başarıyla tamamlayan öğrencilere Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) onaylı sertifika verilecek.