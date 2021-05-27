DİTAV, kültür evi için çalışmalarına başladı

DİTAV Diyarbakır Şube Yönetim Kurulu Başkanı Erhan Akalınlar, kültür evi çalışmaları ile ilgili bilgi verdi. Bundan 15 yıl önce Dicle Nehri, On Gözlü Köprü, Kırklar Dağı ve Hevsel Bahçelerine nazır, şehrin teras mekanı Erdebil Köşkü için bir kampanya başlattıklarını hatırlatan Akalınlar, “Vakıflar Genel Müdürlüğü üzerinden Bakanlar Kurulu kararıyla vakfımıza tahsis edilen Erdebil Köşkü ve sekiz dönümlük bahçesini başta vakıf genel merkezimiz olmak üzere tüm vakıf şubelerimizin çaba ve katkıları ile mükemmel bir kampanya yürüterek kamu ve sivil toplum birlikteliğinin güzel bir örneği şeklinde sonuçlandırarak ayağa kaldırmış ve kent halkının ortak kullanımı için hizmete sunmuştuk. Şimdi de uzun zamandır arayış hazırlığı içinde olduğumuz yeni bir proje olan bize göre şehir deyince Suriçi anlaşılması gereken yerde eski bir bazalt taş evi ayağa kaldırmak üzere bu metni sizlere sunuyoruz” dedi.

“Proje aşamasını geçtik”

Çalışmalarında proje aşamasını geçtiklerini aktaran Akalınlar, “DİTAV Genel merkezimizin de bilgi ve onayı ile kadim Diyarbakır'ın Suriçi'nde bir eski Diyarbakır evinin restorasyonuna başladık. Ev, 303 metrekare ve iki sokağa 15'er metre cephesi olan Meryemana Süryani Kadim Kilisesi'ne ait, geçmişte de Kızlar Mektebi olarak işlevlendirilmiş, son yirmi yıldır da boş olduğu için epeyce harap olmuş bazalt taş bir Diyarbekir evi. Yirmi yıllığına hiç bir bedel talep etmeksizin ilk beş yıl kirasız, beşinci yıldan sonra da cüzi bir kirayla sözleşmeyi imzaladık. Bütün yıkım, döküm, hafriyat atımı, tadilat ve sonrasında onarım işlerini ve giderlerini karşılamayı DİTAV Diyarbakır Şubesi olarak biz üstlendik. Ekip çalışmaya başladı ve hızla bazalt taş doku dışındaki beton, harman tuğla ve briket gibi dokuyu bozan işler temizlenip atılıyor. Bu işler bittikten sonra da restorasyon başlayacak. Yaklaşık iki ay sürecek olan tadilat yıkım döküm temizlik harcamalarının bedelini çok sağ olsunlar projeyi paylaştığımız bir kaç dostumuz anında sağladı. Asıl ihtiyaçlar bundan sonra başlıyor. DİTAV Diyarbakır Şubemizin hiç bir yerden geliri yok. Herhangi bir finans kuruluşundan desteği de yok. Ama itibarlı ve bir işe başlarsa alnının akıyla yapar gibi toplumsal izdüşümü var. Az veya çok demeden, herkesin elini taşın altına koymasını bekliyoruz” diye konuştu.