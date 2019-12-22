Diyar devreyi lider bitirdi

Pasur Belediyesporu 3-0 ma?lup eden Diyarbak?rspor, Diyarbak?r S?per Amat?r Futbol Ligi'nde sezonun ilk yar?s?n? zirvede tamamlad?.

Bir zamanlar T?rkiye S?per Ligde m?cadele eden ve 4 b?y?k olarak bilinen tak?mlara kar?? elde etti?i ba?ar?l? sonu?larla isminden s?z ettiren Diyarbak?rspor k?llerinden do?uyor. ?nceki iki sezonda ?st ?ste ?ampiyon olarak iki lig ??kan Diyarbak?rspor, bu sezon da S?per Amat?r Liginin ilk yar?s?n? averajla lider tamamlayarak BAL i?in kente ve camias?na umut verdi.

2019'u zirvede tamamlad?

?lk yar?n?n son ma??nda Seyrantepe Stad?nda konuk etti?i Pasur Belediyesporu Berat Demir (penalt?dan), Osman Af?in ve Ferhat Aksu'nun golleriyle 3-0 yenen Diyarbak?rspor, ??nar Belediyespor'un evinde Bismil 1936 Spor'a 3-1 yenilmesiyle sezonun ilk yar?s?n? 30 puanla lider tamamlad?.

Ma?tan sonra ye?il-k?rm?z?l? futbolcular ve taraftarlar farkl? galibiyeti kar??l?kl? tezah?ratlarla kutlad?.