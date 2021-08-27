Diyarabakır'da yollarda alt yapı çalışmaları devam ediyor

DİSKİ, kentin altyapısını güçlendirmek ve yeni imar alanlarının ihtiyaçlarına cevap verebilmek için çalışmalarına, Yapı Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığıyla koordineli şekilde devam ediyor. DİSKİ'nin 7 milyon 346 bin lira bedele ihalesini yaptığı Kayapınar-Yenişehir ilçeleri kısmi kanalizasyon ve yağmur suyu şebeke döşenmesi projesi kapsamında Leyla Kasım Caddesi-Şanlıurfa Yolu kesişimindeki çalışmalar sürüyor. 6 bin 200 metre kanalizasyon hattı, 5 bin 300 metre yağmur suyu hattı, 1200 metre yağmur suyu ızgara hattı imalatı yapılacak projede şimdiye kadar 3 bin 193 metre imalat tamamlandı.

DİSKİ Genel Müdürü Fırat Tutşi, altyapı çalışmalarıyla kentin sorunlarına çözüm ürettiklerini söyledi. İnsan ve çevre sağlığını korumak için altyapı yatırımlarına devam ettiklerini belirten Tutşi, kentin birçok noktasında sürdürdükleri, kanalizasyon ve yağmursuyu hattı çalışmalarıyla Diyarbakırlılara sorunsuz bir altyapı hizmeti vermek istediklerini ifade etti.