İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Diyarbakır 1. Amatör Ligi

Diyarbakır 1.

Amatör Ligi'nin B Grubu'nda mücadele eden Silvan Aslanspor, Diyarbakır Çamlıca Gençlikspor'a 3-2 mağlup oldu.


Silvan İlçe Stadyumu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısı Çamlıca Gençlikspor'un 3-2'lik üstünlüğü ile tamamlandı. Maçın ikinci yarısına hızlı başlayan Silvan Aslanspor geliştirdiği ataklardan sonuç alamadı. Silvan Aslansporlu Berat 75. dakikada kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı. Bu dakikadan sonra Silvan Aslanspor maça 10 kişiyle devam etti. 86 dakikada geliştirilen atakla Silvan Aslanspor'dan Kadir Tekin ceza sahasında düşürülünce maçın hakemi penaltı düdüğünü çaldı. Silvan Aslanspor'dan kaptan Medet penaltı atışını göle çevirince durumu 3-2 yaptı. Bu dakikadan sonra başka gol olmayınca maç 3-2 Çamlıca Gençlikspor'un üstünlüğüyle sonuçlandı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.