Diyarbakır 112'ye 2022'de 2 milyon 350 bin çağrı düştü

Diyarbakır'da 112 Acil Çağrı Merkezi, 2022 yılında da vatandaşların yardımına koştu. Diyarbakır 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Vekili Dr. Hakan Karakaş, merkeze 2022 yılında toplam 2 milyon 350 bin çağrı düştüğünü söyledi.

Diyarbakır'da acil çağrıların tek numara altında yönetildiği "112 Acil Çağrı Merkezi"nde 2022 yılında en fazla vaka alınan birimin emniyet ve sağlık olduğu açıklandı. İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine açıklamalarda bulunan Diyarbakır 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Vekili Dr. Hakan Karakaş, bir sene içerisinde 29 kişiye çağrı merkezini gereksiz yere meşgul etmesinden dolayı cezai işlem uygulandığını söyledi. Geçen sene merkeze düşen 2 milyon 350 bin çağrının sağlık, emniyet, jandarma, itfaiye, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Orman Yangın İhbara aktarımlarının yapıldığını belirten Karakaş, merkezde üç dilde hizmet verildiğini ifade etti. Diyarbakır 112 Acil Çağrı Merkezi'nde engelli vatandaşlara da hizmet verildiğini belirten Karakaş, “Acil Çağrı Merkezimiz, 7/24 saat tüm Diyarbakır il ve ilçelerin tamamına hizmet veriyor. Ayrıca bizim ilimizin bölgesel özelliklerinden dolayı her vardiyada Kürtçe ve Zazaca dilini bilen arkadaşlarımız bu hizmetin sunulmasına katkı sağlıyor. Yabancı dil olarak İngilizce, Arapça, Almanca ve Rusça dillerinde tercümanlık aracılığıyla hizmet veriyoruz. Mesajla ya da engellilere yönelik olan hizmetimiz de yine mevcuttur. Şu anda hizmet almak isteyen engelli vatandaşlarımıza kurumumuz tarafından gerekli acil yardım hizmeti veriliyor” dedi.

Tüm kurumların bir çatı altında birleştirilmesinin vatandaşa kolaylık sağladığının altını çizen Karakaş, “2022 yılında 29 kişiye cezai işlem uygulandı. 20 kişi hakkında da adli makamlara konuyla ilgili suç duyurusunda bulunuldu. Çağrı merkezinde şu anda çağrıyı karşılayan arkadaşlarımızın yanında ilgili kurumların temsilcileri bulunuyor. Alınan çağrılar ilgili kurumlara aktarılıyor ve bu kurumlar tarafından sahadaki ekipler yönlendirilerek acil yardım hizmeti veriliyor. Çağrı merkezlerinin tüm kurumları bir noktada birleştirmesinin vermiş olduğu kolaylıklar da var. Geçmişte bir trafik kazası olduğunda insanlar sağlık, itfaiye, emniyet ya da jandarmayı ayrı ayrı arardı. Böylelikle bu durumda birçok yerin aranması gerekiyordu. Ama şu anda böyle bir durumla karşılaşıldığında Türkiye'nin her yerinde tek aranması gereken numara 112'dir. Bu numarayı aradığınız zaman karşınıza çıkacak operatörler tarafından tüm organizasyon diğer kurumlara aktarılıyor. Böylelikle ilgili kurumların da olay yerine yönlendirilmesi yapılıyor” diye konuştu.

Acil çağrı merkezlerinin gereksiz yere meşgul edilmemesi gerektiğini de belirten Karakaş, sözlerini şöyle tamamladı:

“Acil yardıma herkesin ihtiyacının olabileceğinin unutulmamasını istiyorum. İhtiyacınız olduğu zaman ulaşamama ya da ihtiyacı olana bir ekibin ulaşamadığı durumların yaşanmasını istemiyoruz. Bu yüzden lütfen çağrı merkezini gereksiz yere meşgul etmeyelim.”