Diyarbakır 2022'de 3 milyon 384 bin mevsimlik çiçekle süslendi

Büyükşehir Belediyesi, daha yeşil bir kent için 2022 yılında ağaçlandırma ve peyzaj çalışmalarından park, millet bahçesi ve meydan düzenleme çalışmalarına kadar birçok alandaki projeleri hayata geçirdi.

Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı, 2022'de merkez ve kırsal ilçeleri kendi tesislerinde ürettiği 3 milyon 384 bin 680 yazlık ve kışlık mevsimlik çiçeklerle kent merkezi ve ilçeleri süsledi.

Kırsal ve merkez ilçelerin ana arterler, parklar, mesire alanları, camii bahçeleri, okullar ve mezarlıklara 26 bin 515 ağaç dikimi yaptı.