Diyarbakır 2023 Mezopotamya Fuarı ertelendi

Diyarbakır Kuyumcular Ve Sarraflar Odası, Diyarbakır Ticaret Odası yöneticileri ve Diyarbakır Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (DESOB) yöneticileri yaptıkları toplantı neticesinde Mezopotamya Kuyumculuk Fuarı'nın ileri bir tarihe ertelenmesine karar verildi. Diyarbakır Sarraflar ve Kuyumcular Odası (DİKO) Başkanı Mehmet Yüksel yaptığı açıklamada, fuara yakın bir zaman kala iptaliyle ilgili karar almak durumunda kaldıklarını belirtti. Fuara bu yıl Irak başta olmak üzere çevre ülkelerden kuyum alıcılarını getirmeyi planladıklarını vurgulayan Yüksel, “Ülkemizin Irak ile ilgili ticari faaliyetlerini yavaşlatma stratejik kararının fuarımıza olumsuz yansıyacağını gördük. Diyarbakır Ticaret Odamızın değerli yöneticileri de bizimle aynı fikirde oldular ve bu koşullarda yapılmasının fuarımızın performansını olumsuz etkileyebileceğini ön gördük. Genel seçimler nedeniyle ülkemizde de ‘bir seçim sonrasını görelim' yaklaşımı var. Bu nedenle herkes seçim sonrası ticari yatırımlarını yönlendirmeyi planlıyor. Bir de fuar alanımızın depremzedelere tahsis edilmesi ve bu sürecin ne kadar süreceğinin belirsiz olması gibi gelişmelere kayıtsız kalmadık. Çok güçlü bir şekilde ilerleyen tarihlerde sektör mensuplarını güzel şehrimizde ağırlamaktan mutluluk duyacağız” dedi.