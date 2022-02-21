İhlas Haber Ajansı

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Diyarbakır 3 milyon çiçekle süslenecek

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, 2022 yılında kendi seralarında ürettiği 3 milyon mevsimlik çiçekle kenti süsleyecek.


Büyükşehir Belediyesi, seralarında ürettiği ve daha ucuza mal ettiği mevsimlik çiçeklerle kenti rengârenk süslemeye devam ediyor. Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı, peyzaj çalışmaları kapsamında ürettiği 600 bin mevsimlik çiçeği kentin park, refüj ve kavşaklarında dikti.


50 bin süs lahanasını dikmek için sahada çalışmalarını sürdüren Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı, 2022 yılında 3 milyon yazlık ve kışlık mevsimlik çiçek, 30 bin gül, 30 bin lavanta, 150 bin çeşitli çalı bitkilerle kenti süslemek için çalışmalarını sürdürüyor.


Altyapı çalışması yürütülecek


Çiçek dikiminden önce belirlenen yerlerde su tesisatı bakım- onarımını gerçekleştirecek ekipler, alt yapı çalışması dışında toprak ihtiyacı bulunan alanlara toprak takviyesi yapacak. Altyapı eksikliklerin giderilmesinin ardından ekipler, refüj ve kavşaklarda mevsimlik çiçek dikimine başlayacak.

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