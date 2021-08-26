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Diyarbakır AFAD gönülleri Ankara'dan döndü

Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Türkiye Belediyeler Birliği işbirliğiyle düzenlenen Genç Dostu Şehirler Kongre ve Sergisinde yer almak için Ankara’ya giden Diyarbakır AFAD gönüllü ekibi Diyarbakır’a döndü.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Türkiye Belediyeler Birliği işbirliğiyle düzenlenen Genç Dostu Şehirler Kongre ve Sergisinde yer almak için Ankara'ya giden Diyarbakır AFAD gönüllü ekibi Diyarbakır'a döndü.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılışı yapılan, Türkiye Belediyeler Birliği tarafından organize edilen Gençlik ve Spor Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının da destek verdiği 'Genç Dostu Şehirler Kongre ve Sergisi' programında Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinin gençlere yönelik yapmış olduğu faaliyetler ve Diyarbakır gençlerin hazırlamış olduğu projelerin tanıtımı Ankara'da gerçekleştirildi. Gençlik Merkezlerinin birbirinden farklı içerikli standlarını ziyaret eden gönüllüler, Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu ve Cumhurbaşkanı başdanışmanı Ahmet Minder ile bir araya gelerek, hatıra fotoğrafı çektiren gönüllüler, Ankara gezisinden sonra Diyarbakır'a geri döndü.

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