Diyarbakır AFAD gönülleri uzmanlığa giriş eğitimi için kampa alındı

Diyarbakır'da, Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığının "Gönüllülük Sistemi'ne" katılan destek AFAD gönüllüsü ekipleri, afet ve acil durum anlarında profesyonel ekiplerle iş birliği halinde görev alabilmek için zorlu eğitimlerle dolu iki günlük kampa alındı.

Diyarbakır AFAD İl Müdürlüğü bünyesinde eğitim gören gönüllü ekipler deprem, arama kurtarma, ilk yardım ve Kimyasal Biyolojik Radyolojik ve Nükleer Tehditler (KBRN) hafif arama kurtarma, insani yardım gibi konularda temel eğitimleri bitiren gönüllüler, her türlü afete karşı toplumda farkındalık oluşturmak amacıyla, alanında uzman hocalarının verdiği teorik eğitimlerin ardından, Devegeçidi Barajı Büyükşehir Belediyesi Sosyal Tesislerinde yeni eğitimlere devam ediyor.

2021 Afet Eğitim Yılı kapsamında, Diyarbakır AFAD Gönüllülerine yönelik, doğada arama kurtarma, kamp malzemelerinin tanıtımı, çadır kurulumu, ipler düğümler, arama yöntemleri ve psiko destek eğitimi ile deneyim edindiler.

Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu' nun katkılarıyla Vali Yardımcısı Fatih Cıdıroglu'nun katılımı ile desteklenen kampta 15 uzman AFAD personeli tarafından yüz yüze eğitim verilen 76 AFAD gönüllüsünün, Deve geçidi baraji piknik alanında gerçekleştirdiği eğitimler ve tatbikatlar ile olası afetlerde görev almak için hazırlıklarını sürdürüyor.

Diyarbakır AFAD İl Müdürü İlami Çakmak, gönüllülerin afet konusundaki eğitimlerinin başarılı geçtiğini dile getirerek, "Bu yıl bu tür eğitimlerde amaçlanan seviyeyi tutturduk, gücümüze güç katmak için yine eğitimlere devam edeceğiz" dedi.