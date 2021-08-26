Diyarbakır AFAD il müdürlüğü eğitimlerine aralıksız devam ediyor

İçişleri Bakanlığının 2021 yılını 'Afet Eğitim' yılı ilan etmesinden dolayı Diyarbakır İl AFAD Müdürlüğü aralıksız tüm kesimlere yönelik afet farkındalık eğitim faaliyetlerini sahada yoğunlaştırdı.

AFAD ekipleri, gönüllüler ile 50 kişilik bir ekiple, Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde iki gün sürecek olan eğitimin startını verdi. Emek, Hatboyu caddesi ve Turgut Özal bulvarında eğitimleri yoğunlaştıran AFAD ekipleri, tek tek ilgili broşürleri dağıtarak halkı bilgilendirmeye devam ediyor. Başta deprem olmak üzere doğal afetlere ve yangınlara karşı alınması gereken önlemler ile davranış biçimlerini anlatan AFAD görevlileri, afet farkındalık eğitimleriyle sahada yer almaya devam ediyor. Yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Diyarbakır AFAD İl Müdürü İlami Çakmak; "Tüm il merkezi ve ilçelerimizde eğitimlerimize aralıksız devam ediyoruz. Nerede hayat orada AFAD diyoruz. Afet öncesinde alınan tedbirler afetin boyutunun önlemesi açısından önemli, bu yüzden her yaştaki vatandaşlara afet farkındalığını oluşturmak için çalışmalara devam edeceğiz" dedi.