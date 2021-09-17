Diyarbakır AFAD ve itfaiyesinden gerçeği aratmayan ortak tatbikat

Tatbikat kapsamında depremde çöken bir evden insanlar kurtarılırken, arama kurtarma ekibi tarafından kaybolan bir şahıs çıkarması yapıldı, senaryo gereği gaz kaçağı olan kuyuya kapalı devre solunum sistemi ile giren ekip kuyuda kurtarma yaptı. AFAD ve itfaiye erinden oluşan 35 kişilik ekibin katıldığı tatbikat başarıyla sonlandırıldı.

Diyarbakır AFAD arama kurtarma birlik müdürü Davut Doğan, "Diyarbakır itfaiye erlerinin eğitimi bu gün itibariyle bitirilmiş ve ortaya çeşitli senaryolar ile ortak tatbikatlar yapan ekibimiz ile eğittikleri itfaiye erleri, başarıyla tatbikatı sonlandırdılar" dedi.