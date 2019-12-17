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Diyarbakır AFAD'dan gönüllülere doğada kurtarma eğitimi

Diyarbakır İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri tarafından gönüllülere yönelik Karacadağ’da doğada kurtarma eğitimi verildi.

Diyarbakır İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri tarafından gönüllülere yönelik Karacadağ'da doğada kurtarma eğitimi verildi.


Diyarbakır AFAD tarafından doğada kurtarma eğitimi verildi. Diyarbakır AFAD'da görevli eğitim uzmanı Harun Kor, Ali İhsan Arslan, kurtarma teknisyeni Ahmet Keskin, Veysi Kaya, Benay Aktanuş ile Ayşe Turan beraberindeki gönüllüler ile birlikte Karacadağ'a çıktı. Ekiptekiler, burada gönüllülere ilk yardım, arama kurtarma, doğada arama kurtarma gibi çeşitli eğitimler verdi.


AFAD gönüllü ekibinde bulunan Mehmet Turgut Tayuzak, sabah saatlerinde 26 kişilik bir ekiple birlikte Karacadağ'a geldiklerini söyledi. Tayuzak, “5 AFAD personeli ile birlikte hareket ettik. Karacadağ'da ilk yardım, arama kurtarma, doğada arama kurtarma gibi çeşitli eğitimler yapıldı. Hayatı devam edecek teknikler, doğada yön bulma iz sürme, yürüyüş teknikleri gibi eğitimler aldık. Afet ve doğa psikolojisi anlatıldı. Bununla birlikte doğa yürüyüşü de gerçekleştirdi” dedi.

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