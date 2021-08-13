Diyarbakır AFAD'dan jandarma personeline afet eğitimi

Diyarbakır Valiliği AFAD İl Müdürlüğü ile Ergani Kaymakamlığı arasında yapılan protokol çerçevesinde, Ergani'de jandarma komando taburu personeline yönelik 'Afet Farkındalık Eğitimi ve Çadır Kurulumu Eğitimleri'ne devam edildi.

AFAD İl Müdürlüğü tarafından yapılan protokol çerçevesinde, uzman eğitmen personeller tarafından, Ergani'de bulunan jandarma komando taburu personeline yönelik 'Afet Farkındalık Eğitimi ve Çadır Kurulumu Eğitimleri' devam etti.

Afet ve acil durumlarda geçici barınma ve sosyal yardım hizmetlerinde kullanılacak çadırların kurulum teknikleri, toplama pratikleri eğitimleri ile devam eden eğitimler doğrultusunda açıklama yapan Diyarbakır İl AFAD Müdürü İlami Çakmak, Ergani Kaymakamlığı ile yaptıkları protokol çerçevesinde toplam 15 bin vatandaşa ve 2 bin kamu personeline afet farkındalık eğitimi verildiğini kaydetti. Çakmak, "500 güvenlik korucusu ile 200 jandarma personeline afet farkındalık ve çadır kurma eğitimi verilmiş olup, barınma ihtiyacının hızlı etkili bir şekilde karşılanması için, bugün de ilçe jandarma komando tugayında 200 komando personeline Afet farkındalık ve çadır montajı eğitimlerini verdik. Afet öncesi sırası ve sonrasında yapılması gerekenler hakkında eğitimlerimizin devam edecektir" dedi.