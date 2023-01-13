İhlas Haber Ajansı

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Diyarbakır anneleri bin 229 gündür evlat yolu gözlüyor

Çocuklarının terör örgütü PKK mensuplarınca dağa kaçırıldığını ileri süren Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti kararlılıkla devam ediyor.


Farklı kentlerden 3 Eylül 2019 yılında Diyarbakır'a gelerek evlat nöbeti tutan ailelerin direnişi bin 229'uncu gününde sürüyor. Kardeşi Aysel Turan için Hakkari'den gelerek oturma eylemine devam eden ağabey Rauf Turan, 2014'te kandırılarak dağa kaçırılan kardeşini beklediğini söyledi. Turan, “2014'te kardeşimi kandırıp dağa kaçırmışlardı. Onun için buradayız ailelerle birlikte gelmelerini bekliyoruz. HDP tarafından kandırılıp dağa götürüldü, daha öncede erkek kardeşim burada eylemdeydi sonrasında ben geldim. Buradayız, dört gözle kardeşimin gelmesini bekliyoruz” dedi.

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