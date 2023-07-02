Diyarbakır anneleri sıcak havalara rağmen evlatlarının yolunu gözlüyor

3 Eylül 2019 tarihinde farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek oturma eylemi başlatan ailelerin HDP il binası önünde evlat nöbeti bin 399'ncu gününde devam ediyor. Hava sıcaklığının 40 dereceyi gördüğü şehirde annelerden Zeliha Yaşar, oğlu Abdurrahman'ın dönmesi için çağrıda bulundu.

Evladının yolunu gözlediğini belirten anne Yaşar, "Seni çok özledim. Ben, baban ölmeden evine dön. Bu 40 derece sıcakta her gün çadırın yolunu tutuyorum, sizi bekliyorum" dedi.

Sıcaklarda evde duramayıp her gün oğlunun hasreti ile çadırın yolunu tutan Güzide Demir, yaklaşık 4 senedir burada eylemi sürdürdüklerini dile getirdi. Çocuklarını almadan gitmeyeceklerini vurgulayan anne Demir, "Bize çocuklarımı versinler. Her gün buradayız. Ne sıcak, ne yağmur, çamur demeden çadırın yolunu tutuyoruz" diye konuştu.