Diyarbakır annelerinden Esmer Koç: “10 senedir kızım için çalmadığım kapı kalmadı”

3 Eylül 2019 tarihinde farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek oturma eylemi başlatan ailelerin HDP il binası önündeki evlat direnişi bin 326 gündür sürüyor. Kızı Zübeyde Koç'un 2013 yılında HDP'lilerce kandırılıp PKK terör örgütüne teslim edildiğini ileri süren Esmer Koç, Hakkari'nin Şemdinli ilçesinden Diyarbakır'a gelerek kızını almadan gitmeyeceğini ifade etti.

Evladına ‘teslim ol' çağrısında bulunan Koç, “Hakkari'nin Şemdinli ilçesinden Diyarbakır'a kızım için geldim. Benim kızım 2013 yılında HDP mensuplarınca park bahanesiyle çarşıya götürülüp PKK'ya teslim edildi. 2014 yılında Dağkapı'ya gelip orada oturma eylemi başlattık. 10 senedir kızım için çalmadığım kapı kalmadı. Ben kızımı istiyorum. Artık yeter, bizim evlatlarımızı versinler. 45 yıldır fakir fukaranın çocuklarını dağa kaçırıp orada ölüme mahkum ediyorlar. Yavrum eğer sesimi duyup ve görüyorsan dön, gel. Orası senin yerin değil. O zalimlerin elinden kaç gel. Her yerde askerimiz ve polisimiz var. Gel teslim ol” dedi.