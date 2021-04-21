Diyarbakır annelerinden, Muş'ta evlat nöbetine devam eden ailelere destek

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır il binası önünde oturma eylemi başlatan aileler, Muş'ta eylemlerine devam eden aile ile görüntülü görüşerek destek verdi.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'dan itibaren farklı kentlerden Diyarbakır'a gelip HDP il binası önünde evlat nöbetine başlayan ailelerin eylemi 596'ncı gününde de devam ediyor. Diyarbakır'da nöbette olan aileler, Muş'ta evlatlarının yolunu gözleyen ailelerle görüntülü görüşüp destek verdi. Evlat nöbetindeki annelerden Ayşegül Biçer, direnişe devam etmeleri için çağrısında bulundu.

''Şehirlerinizdeki il binalarının önünde eylem yapabilirsiniz''

Oğlu Mustafa Biçer'in terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırıldığı gerekçesiyle HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemine devam eden Ayşegül Biçer, bu mücadele ile birçok ilke imza attıklarını, evlatlarının hepsinin dağdan ineceğine inandığını söyledi. Biçer, "Muş'taki ailelerle görüşme yaptık, Diyarbakır'daki anne ve babalar olarak Muş, Şırnak, Van, Hakkari, Almanya'daki ailelere destek veriyoruz. İnanıyoruz ki anne ve babalar birlik ve beraberlik içinde PKK ve uzantısı HDP'yi yeryüzünden silecek ki silmeye başladı bile. PKK büyük bir çöküş yaşıyor, demek ki bu anne ve babalar seslerini çocuklarına duyurabildiler. İnanıyoruz ki bu mücadele ile birçok ilke imza atılacak, evlatların hepsi dağdan inecek. Devletimiz gerekeni yapıyor, anne ve babalarımızın da üzerlerine düşen görevi yerine getireceklerine inanıyorum. Gelin bizlere destek verin, gelemiyorsanız kendi şehirlerinizdeki il binalarının önünde eylem yapabilirsiniz. Hakkınız olan evlatları isteyebilirsiniz, onlara boyun eğdikçe ezilmeye mahkum olacaksınız, biz buradan diyoruz ki otura otura kazanacağız, ya zafer ya ölüm hakkımız olanı almadan bu mücadele bitmeyecek'' dedi.