Diyarbakır annelerinin evlat direnişi bin 231'inci gününde

Farklı kentlerden 3 Eylül 2019'da Diyarbakır'a gelerek oturma eylemi başlatan ailelerin evlat direnişi bin 231 gündür aralıksız sürüyor.

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinden Diyarbakır'a gelerek oturma eyleminde bulunan Necibe Çiftçi, evladı Rojhat Çiftçi'yi almadan bir yere ayrılmayacağını söyledi.

2015 yılında PKK terör örgütü tarafından evladının kandırılarak dağa kaçırıldığını ileri süren Çiftçi, “Diğer oğlum Sami Çiftçi de kardeşini ararken bir gece bir grup PKK'lılar evimizi sarıp oğlumu ahıra götürdüler. Onlar silahlı, biz silahsızdık. Oğlumu ahırda öldürdüler. Sami oğlum 4 çocuk babasıydı. HDP ve PKK bize bu zulmü yaşattı. 2 evladımı benden aldılar. Bir evladım mezarda bir evladım dağda mahkum olmuş, beni de kendi kapılarında mahkum etmişler” dedi.

Acılı anne oğluna döndüğü vakit herhangi bir ceza uygulanmayacağını söyleyerek ‘teslim ol' çağrısında bulundu.