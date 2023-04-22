Diyarbakır annelerinin evlat direnişi sürüyor

3 Eylül 2019 tarihinde farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek oturma eylemi başlatan ailelerin HDP il binası önündeki evlat direnişi bin 328'inci gününde devam ediyor.

4 yıl önce Kars'tan Diyarbakır'a gelerek oturma eylemine katılan Rahime Taşçı, oğlu Faruk'u almadan hiçbir yere gitmeyeceğini belirtti.

10 sene önce oğlunun HDP aracılığıyla kandırılıp dağa kaçırıldığını ileri süren Taşçı, “Kars'tan Diyarbakır'a gelip oğlum için evlat nöbetindeyim. 4 senedir HDP önündeki anne ve babalarla birlikte oturma eylemi yaptık. 10 senedir ben oğlumu görmüyorum. Evladım sağ mı ölü mü bilmiyorum. Oğlum eğer beni görüp duyuyorsan korkma, gel devletimize teslim ol. Kardeşlerin ve ailen senin yolunu gözlüyor. Oğlum gelip teslim olursan herhangi bir ceza uygulanmayacak. Artık evine dön” dedi.