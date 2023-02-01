Diyarbakır annesi Aydan Arslan: “Biz evlatlarımızı HDP'den istiyoruz”

Farklı şehirlerden 3 Eylül 2019 tarihinde Diyarbakır'a gelerek oturma eylemi başlatan ailelerin evlat direnişi bin 248'inci gününde sürüyor.

Kızı Aysun'un Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesinde 15 yaşındayken kandırılarak dağa kaçırıldığını ileri süren anne Aydan Arslan, evladını almadan bir yere ayrılmayacağını vurguladı.

Evladına ‘teslim ol' çağrısında bulunan Arslan, “Yaklaşık 4 senedir burada evlat mücadelesini veriyoruz. Maalesef HDP ne bizi görüyor, ne de duyuyor. Biz evlatlarımızı HDP'den istiyoruz. Evlatlarımız HDP tarafından kaçırıldı. Evlatlarımızı almadan hiçbir yere ayrılmayacağız. Mücadelemiz sonuna kadar devam edecek. Kızım eğer beni duyuyorsan kaç gel, güvenlik güçlerimize teslim ol. Devletimiz size kucak açmış. Gelirseniz eğer herhangi bir ceza uygulanmayacak” dedi.