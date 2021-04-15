Diyarbakır Anzele Parkında çocuklar yüzmeyince balıklar gün yüzüne çıktı

Diyarbakır'ın tarihi Sur ilçesinde bulunan Anzele Parkı'na her gün serinlemek için gelen çocuklar sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sokağa çıkamayınca parktaki suda yaşayan balıklar gün yüzüne çıktı.

Sur ilçesinde bulunan ve Evliya Çelebi'nin Seyahatnamesine konu olan tarihi Anzele suyunda kısıtlama nedeniyle çocuklar sokağa çıkmayıp suda yüzmeyince farklı balık türleri ortaya çıkmaya başladı.

İçişleri Bakanlığı tarafından korona virüs tedbirleri kapsamında 20 yaş altı genç ile çocukların her gün saat 13.00 ila 16.00 saatlerinde sokağa çıkabilecek olması sebebiyle sokağa çıkamayan çocuklar, Anzele parkındaki suda serinlemek için yüzemeyince sudaki balıklar gün yüzüne çıktı. Balıklar suda özgürce yüzerken, balıklara çevrede bulunan vatandaşlar tarafından beslenen ördekler de eşlik ettiği görüldü.

Balıkların su yüzüne çıkmasıyla Anzele Parkı'nda Şanlıurfa'daki Balıklı gölü andıran görüntüler ortaya çıktı. Çevrede esnaflık yapan Sait Moran, balıkların su yüzüne çıkmasıyla çok güzel bir manzaranın oluştuğunu belirterek, “Kimse suya girmediğinde balıklar yüzeye çıkıyorlar. Balıkların su yüzüne çıkmasıyla güzel bir manzara oluşuyor. Çocuklar suya girince balıklar korkup kendilerini saklıyorlar” dedi.