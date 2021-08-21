Diyarbakır aşılamada 'turuncu'ya döndü

Diyarbakır'da aşılanmanın 1 milyonu geçmesiyle çok yüksek riskli kırmızı kategorisinden yüksek riskli turuncu kategorisine dönüşürken, kentte aşılanma yüzde 55.5'e yükseldi.

Haftalardır kırmızı kategoride yer alan Diyarbakır, aşılanmanın 1 milyonu geçmesiyle turuncu renge dönüştü. Merkezi ve ilçelerde oluşturulan noktalarda kurulan çadırlarda ve köylerde mobil ekiplerin aşı çalışmaları tabloda sonuç verdi.

Kentte aşılanma yüzde 55.5'e yükselirken, 1 milyon 64 bin 634 kişi aşı olduğu merkez ve ilçelerde birinci doz aşı olanlar 630 bin 239 kişi, ikinci doz aşı olanların sayısı ise 376 bin 178 kişi olarak açıklandı.

Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada vatandaşlara teşekkür ederek aşılanma çağrısı yeniledi.

“Başka yolu yok aşıyla aşacağız”

Vali Karaloğlu, “Kıymetli Hemşehrilerim, Sizlerin desteği, sağlık çalışanlarımızın gayreti ile Diyarbakır'ımız artık turuncu kategoride... Her bir hemşehrime ayrı ayrı teşekkür ediyor, aşısını henüz yaptırmamış hemşehrilerimi de aşısını yaptırmaya davet ediyorum. Başka yolu yok aşıyla aşacağız” ifadelerini kullandı.